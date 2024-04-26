高雄大雨炸裂雷電交加 民宅冷氣機遭雷擊冒煙屋主虛驚

高雄市25日晚間8、9點大雨炸裂，空中不時伴隨雷電交加， 位於三民區清風街一棟民宅的冷氣室外機，晚間9時32分許，疑似瞬間被雷擊擊中，造成悶燒冒濃煙，屋主游姓婦人先行逃出屋外，消防員10分鐘後撲滅火勢，2樓房間牆壁、床墊被燒焦，幸無人傷亡。

據了解，該起火警發生在9時32分許，消防局出動5車13人前往馳援，抵達現場後，發現疑似高雄天空雷電雨交加的當下，瞬間雷擊擊中冷氣室外機造成悶燒，屋主游姓婦人先行撤離，附近居民撐傘焦急等候消防員到場。