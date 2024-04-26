37歲警自戕 4個月已6起

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，昨天中午在分局地下停車場開槍，頭部中彈送醫不治。圖/記者翁至成攝影

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，昨天中午在分局地下四樓停車場開槍自盡，頭部中彈送醫仍宣告不治，分局正調查徐男輕生原因，這也是今年第六起警員自戕案件。

據了解，37歲徐男是警專28期畢業，平時表現正常優異，連續4年考績甲等，所內同事昨早和他碰面時打招呼，都沒發現異樣。徐男在忠西所任職多年，昨天是上午10時到下午1時的巡邏勤務，執勤過程中，母親多次來電，但他沒有接，中午12時多返回派出所後，再持手機離開值班台，不久地下4樓的停車場傳出槍響。

同事隨即在停車場發現徐男頭部受傷，當時還有微弱呼吸，緊急送往台大醫院急救仍宣告不治。據了解，徐男案發前一天還與女友、家人相處正常，沒有任何異樣，徐男也沒留下任何遺書。

徐男同事指出，最近徐男常說要休假照顧阿嬤與家人，最近也不時有疲憊神態，家屬及女友得知噩耗趕往派出所時泣不成聲。警政署指出，近期發生數起員警自戕憾事，署長黃明昭請各級幹部多關懷同仁，發現異狀就要積極介入處理。

北市議會警政衛生部門昨質詢時，多名議員關心員警心理諮商狀況。市議員應曉薇表示，2016年到2023年有52名員警發生憾事，今年才過4個月就有6人，但員警諮商預算1年僅38萬元，實在太少。

市議員耿葳指出，監察院今年1月的報告指全國員警心理諮商覆蓋率僅1%，現行心理輔導機制無法提供幫助；警方內部的「關老師」接線員也是長官，使用率低，也害怕被標籤化，擔心影響考核、人際關係，積久爆發後就難以挽救。市警局局長張榮興表示會再檢討，也會調整作法，包含委外讓員警有多元管道尋求協助。

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