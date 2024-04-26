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基隆警醜聞連環爆 1副分局長婚外情 記過調職

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市警一分局劉姓副分局長傳出婚外情，市警局昨表示，劉已改調非主管職務，並懲處記過2次。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警一分局劉姓副分局長傳出婚外情，市警局昨表示，劉已改調非主管職務，並懲處記過2次。記者邱瑞杰／攝影

基隆警界風紀案連環爆，市警二分局林姓警員前天先傳出被檢舉多次涉足有女陪侍場所及賴帳，被記過2次，並列為教育輔導對象，加強管考，後又有警一分局副分局長劉舜賢有婚外情，改調非主管職務、記過2次，後續再追查是否有其他違紀、違法情事，依法究辦，可能退早退休。

劉姓副分局長是中央警察大學58期畢業，已擔任警職31年，歷任基隆港務警察所所長、宜蘭縣三星警分局副分局長、基隆市警一分局組長、警二分局副分局長，去年3月間轉任警第一分局副分局長。

市警局督察長林鼎鈞說，劉姓警官被檢舉有違反公務員不得經營商業規定、不正當男女感情交往情事。經調查相關事證，確認劉員有不正當男女交往情形，前天已改任市警局秘書科秘書。市警局也會追究相關人員考核監督責任，以及持續追查劉是否有違紀違法情事。

基隆港 婚外情 警察

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