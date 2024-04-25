國道1號台南大灣段4車車禍...貨櫃車橫躺車道 回堵6公里

鋒面豪雨來臨，南部今晚雨勢明顯，易造成車禍事故發生，國道1號南向323.9公里處今晚6點多發生一起車禍事故，一輛自小客車疑在變換車道時，不慎與後方聯結車發生車禍，聯結貨櫃車90度翻覆橫躺在車道上時，又與後方2輛自小客車發生碰撞，導致現場一度回堵約6、7公里，所幸該起車禍事故並無人員傷亡，詳細車禍原因仍待國道警方進一步調查釐清。

國道警方指出，39歲陳女駕駛自小客車今晚6點多行駛至大灣交流道時，疑從主線車道欲變換車道下交流道，導致後方由58歲李男駕駛大型聯結車見狀煞車不及而失控翻覆，聯結貨櫃車橫躺在國道車道上，分別又與34歲陳男及48歲張男駕駛的自小客車發生碰撞，所幸並無人員受困傷亡。