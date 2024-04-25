聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道1號台南大灣段4車車禍...貨櫃車橫躺車道 回堵6公里
鋒面豪雨來臨，南部今晚雨勢明顯，易造成車禍事故發生，國道1號南向323.9公里處今晚6點多發生一起車禍事故，一輛自小客車疑在變換車道時，不慎與後方聯結車發生車禍，聯結貨櫃車90度翻覆橫躺在車道上時，又與後方2輛自小客車發生碰撞，導致現場一度回堵約6、7公里，所幸該起車禍事故並無人員傷亡，詳細車禍原因仍待國道警方進一步調查釐清。
國道警方指出，39歲陳女駕駛自小客車今晚6點多行駛至大灣交流道時，疑從主線車道欲變換車道下交流道，導致後方由58歲李男駕駛大型聯結車見狀煞車不及而失控翻覆，聯結貨櫃車橫躺在國道車道上，分別又與34歲陳男及48歲張男駕駛的自小客車發生碰撞，所幸並無人員受困傷亡。
國道警方調查，各車駕駛皆無酒測反應，但因事故現場有大型車輛翻覆，目前仍在排除中，近期天氣氣候不佳，呼籲用路人在雨中行車務必減速慢行，並與鄰車保持安全距離，避免任意迫近、驟然變換車道或減速之行為，以維護自身及他人的行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言