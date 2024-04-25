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國道1號台南大灣段4車車禍...貨櫃車橫躺車道 回堵6公里

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

鋒面豪雨來臨，南部今晚雨勢明顯，易造成車禍事故發生，國道1號南向323.9公里處今晚6點多發生一起車禍事故，一輛自小客車疑在變換車道時，不慎與後方聯結車發生車禍，聯結貨櫃車90度翻覆橫躺在車道上時，又與後方2輛自小客車發生碰撞，導致現場一度回堵約6、7公里，所幸該起車禍事故並無人員傷亡，詳細車禍原因仍待國道警方進一步調查釐清。

國道警方指出，39歲陳女駕駛自小客車今晚6點多行駛至大灣交流道時，疑從主線車道欲變換車道下交流道，導致後方由58歲李男駕駛大型聯結車見狀煞車不及而失控翻覆，聯結貨櫃車橫躺在國道車道上，分別又與34歲陳男及48歲張男駕駛的自小客車發生碰撞，所幸並無人員受困傷亡。

國道警方調查，各車駕駛皆無酒測反應，但因事故現場有大型車輛翻覆，目前仍在排除中，近期天氣氣候不佳，呼籲用路人在雨中行車務必減速慢行，並與鄰車保持安全距離，避免任意迫近、驟然變換車道或減速之行為，以維護自身及他人的行車安全。

國道1號南向323.9公里處台南大灣路段，今晚6點多發生一起車禍事故，導致聯結貨櫃車橫躺在車道上，造成國道車輛回堵約6、7公里。圖／民眾提供
國道1號南向323.9公里處台南大灣路段，今晚6點多發生一起車禍事故，導致聯結貨櫃車橫躺在車道上，造成國道車輛回堵約6、7公里。圖／民眾提供
國道1號南向323.9公里處台南大灣路段，今晚6點多發生一起車禍事故，導致聯結貨櫃車橫躺在車道上，造成國道車輛回堵約6、7公里。圖／民眾提供
國道1號南向323.9公里處台南大灣路段，今晚6點多發生一起車禍事故，導致聯結貨櫃車橫躺在車道上，造成國道車輛回堵約6、7公里。圖／民眾提供

國道 車禍 車道

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