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鼻頭漁港老婦人落水...救上岸時無呼吸心跳 落水原因待查
年近80歲的邱姓老婦人，今晚被人發現墜落到新北市瑞芳區鼻頭漁港水域。消防人員到場時，老婦人已被拉上岸，接手急救並送醫。老婦人落水原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚8點15分接獲報案，鼻頭漁港有人落水。瑞芳警分局鼻頭派出所幾在同一時間，也有民眾報案，看到1名老太太掉入水中，出動金山中隊和瑞芳、九份分隊，共6車12人前往救援。
邱姓老婦人被當地民眾救上岸時已無呼吸心跳，消防人員到場，有人正在為她做心肺復復甦術（CPR），消防人員接手急救，並以救護車送往瑞芳礦工醫院急救。落水待警方調查。
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