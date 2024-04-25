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影／母昏厥子揮手攔警車求助 台南警緊急鳴笛開道送醫
台南市警三分局安中派出所員警22日中午巡邏時，行經安南區北安路3段突遭一部黑色轎車駕駛伸手攔車，經了解原來是車後座搭載1名昏厥婦人，陳姓男子開車載送母親就醫急診，但沿路車流大，擔心延誤就醫，見警車經過，半路攔車請求協助開道後，迅速將患者送抵醫院診治。
警方調查，該婦人原有內耳神經平衡失調症狀，偶有頭暈情形，以往稍坐休息就可好轉，未料，當天婦人症狀嚴重，失去意識，癱軟昏厥，兒子心急如焚趕緊開車載母親送醫，途間突見警車巡邏經過，揮手攔下警車求助。
安中所員警了解狀況後，立即通報勤務指揮中心並緊急鳴笛開道，且沿路用路人配合讓道下，原先需要10分鐘路程，3分鐘就抵達安南醫院。正巧安南消防分隊正在醫院門口救護其他病患，警消協力將昏厥婦人抬上病床，順利就醫。陳對此再三向員警致謝。
市警三分局也呼籲，民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員協助，才能在第一時間獲得最佳醫療。
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