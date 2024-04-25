活動照片被盜用假藉有關係 新北消防：已侵權要求臉書社群刪除

有臉書社群疑似盜用新北市消防局活動照片，假藉與消防局有配合，可以協助代為報名參加活動。對此，新北市消防局第二救災救護大隊提醒，該社群與消防局沒有任何配合活動，其盜用畫面已構成侵權行為，已去電要求撤下盜用照片。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，日前消發現臉書社群「Little fireman」與「寶貝趣親子體驗營」疑似盜用第二大隊文化消防分隊臉書粉絲頁「小小消防員」宣導活動照片及消防LOGO，假藉與消防局配合，可以代為報名參加活動。

消防局發現立即於兩臉書社團貼文下方留言澄清，要求管理專頁負責人員，立即刪除該則文章及未經授權使用的活動照片，並呼籲民眾不要隨便誤信洩個資。