活動照片被盜用假藉有關係 新北消防：已侵權要求臉書社群刪除
有臉書社群疑似盜用新北市消防局活動照片，假藉與消防局有配合，可以協助代為報名參加活動。對此，新北市消防局第二救災救護大隊提醒，該社群與消防局沒有任何配合活動，其盜用畫面已構成侵權行為，已去電要求撤下盜用照片。
新北市消防局第二救災救護大隊表示，日前消發現臉書社群「Little fireman」與「寶貝趣親子體驗營」疑似盜用第二大隊文化消防分隊臉書粉絲頁「小小消防員」宣導活動照片及消防LOGO，假藉與消防局配合，可以代為報名參加活動。
消防局發現立即於兩臉書社團貼文下方留言澄清，要求管理專頁負責人員，立即刪除該則文章及未經授權使用的活動照片，並呼籲民眾不要隨便誤信洩個資。
第二救災救護大隊長曾天柔表示，消防局未與任何人員或團體合作有關營利行為的宣導活動。民眾及各機關團體，欲參加消防局各項宣導活動，可主動向轄區消防分隊申請參加。如有任何需求或疑慮，歡迎致電新北市政府消防局或各地消防分隊洽詢，以免遭騙。
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