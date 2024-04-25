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影／高雄男遭竊控警譏「錢不該放家裡」 分局查僅這點疏失將議處

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾姓男子高雄市住家兩個月內接連遭小偷闖3次空門，偷走8萬元及一台蘋果筆電，曾指控轄區警方只願受理第3次失竊，拒受理前兩次，還反問轄區分局指，經調查並無曾指控之事，今也逮獲竊賊送辦，對員警未主動協助當事人聯繫當地轄管派出所，將會查明責任議處。

家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊盯上潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電；事後曾男指控他前往三民二警分局報案時，警方僅願受理最後一次失竊的2萬元及筆電，前兩次不願受理，並調侃「為何家裡放這麼多錢」、「錢不應該放在家裡」，讓曾氣炸投訴媒體。

警查只有這一點有疏失，分局強調，經檢視受理報案錄影音內容，曾對6萬5千元現金是否失竊無法確定，另錄影音資料亦無曾所指控質問曾「為何在家放那麼多錢」等不當言詞。

警方指出，分局受理曾的報案後，沿線調閱監視器，以車追人，今天上午7時許在前鎮逮獲涉案的朱姓男子（38歲），朱已將現金花光，另筆電典當給不知名人士，得款2500元，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

警方表示，曾所指控之事，其中對於員警當下未協助轉鳳山分局所轄管的派出所，適時給予曾協助，此部分確實該檢討改進，將查明責任後議處。

家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電，警方循線逮獲朱男。記者石秀華／翻攝
家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電，警方循線逮獲朱男。記者石秀華／翻攝
家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電；監視器錄下涉案的朱男騎車身影。記者石秀華／翻攝
家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電；監視器錄下涉案的朱男騎車身影。記者石秀華／翻攝
家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電；監視器錄下涉案的朱男騎車身影。記者石秀華／翻攝
家住高雄市三民區有光路的曾姓男子，不到2個月內住家連續被竊賊潛入行竊，共損失8萬元現金及1台蘋果牌筆電；監視器錄下涉案的朱男騎車身影。記者石秀華／翻攝

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