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今年第6起...北市警頭部中彈亡 前一天與家人、女友相處無異狀

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下4樓停車場開槍，頭部中彈送醫搶救後，最後仍宣告不治，目前分局正在調查徐員輕生原因。

這是今年第6起警員自戕案件，據了解，37歲徐姓警員是警專28期畢業，平時表現正常優異，連續4年考績甲等，所內同事今早和他碰面時打招呼，都沒有發現異樣，誰知中午竟想不開。

徐員平時與家人一同住在新北市，他在忠西所任職多年，表現優異，與同事也相處融洽。

徐員今天擔服早上10點到下午1點的巡邏勤務，他在執勤過程中，多次接獲母親來電，徐員在中午12時4分返回派出所後，就持手機離開值班台。

不久地下4樓的停車場傳出槍響，同事緊急找人，在停車場發現頭部受傷、還有微弱呼吸的徐員，緊急送往台大醫院救治，但最後仍宣告不治。

徐員與母親平時常互通電話，昨天徐母沒有和兒子聯絡，今天有事找他，但打電話時，徐員正在開車沒接電話，因此徐母直接打電話到派出所。

目前警方還在釐清死亡，據了解，徐員昨天和女友、家人相處都很正常，沒有任何異樣，徐員也沒有留下任何遺書。

徐員同事指出，最近徐常說要休假照顧阿嬤與家人，最近也不時有疲憊神態出現，家屬及女友得知噩耗後，趕往派出所時相當難受，泣不成聲。

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台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下停車場開槍，頭部中彈送醫不治。圖/記者翁至成攝影
台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下停車場開槍，頭部中彈送醫不治。圖/記者翁至成攝影

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