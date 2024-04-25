金門男遭詐以為遇到投顧名師 多次飛台灣面交損失884萬
金門金城鎮約60歲許姓男子去年9月間在LINE被自動加好友，有自稱為知名投顧老師賴憲政慫恿他到某APP投資，許男從去年9月至12月份期間面交5次總計884萬餘元，都無收穫才驚覺遭騙，至金城警分局報案求助，但為時已晚。
金城警分局調查，投資詐騙集團以飆股、比特幣及原油為標的，一開始許男觀望月餘不敢投入，但詐騙集團於群組內利用其他假投資人名義鼓舞許民信心，並慢慢以幣別投資教學引導許男掉入陷阱，從去年9月至12月間許依指示搭機至台北將錢面交給詐騙集團成員；後來許男要提領現金不成，才驚覺遭詐騙，趕緊報案，但已來不及，畢生積蓄全沒了。
金城警分局長陳盈元表示，近期投資市場波動大，容易讓人有賺錢欲望，詐騙手法多元化，容易讓民眾誤信為合法的投資管道，雖以名師投資為名，卻是詐騙集團成立，若真要投資前也要停、看、聽，親自至實體證券公司開戶，多一分小心，才能守住自己財產。
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