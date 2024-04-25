快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

飄洋過海偷香油錢...綠島警港口逮人 慣竊插翅難飛

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

嘉義一名60歲曾姓慣竊，近日搭船前往綠島偷知名觀音洞時涉偷香油錢，今天準備搭首班客輪返台時，被鎖定多時的綠島分駐所員警在南寮漁港逮獲，當場從嫌犯身上搜出2萬餘元現金，曾嫌還反問員警「你們怎麼知道」。訊後依竊盜罪移送法辦。

警方表示，昨天接獲廟方報案指出，香油錢再次遭竊，並提供監視影像，經過比對分析，確認為去年同一男子，為避免打草驚蛇，派出所員警不動聲色，並研判犯嫌隔天會到南寮漁港搭早上第一班船離開，於是向地檢署申請搜索票。

曾嫌以為神不知鬼不覺可順利離開，殊不知早已被警方鎖定，正準備搭船時，守候多時的員警確認身分後，喝令他不要動，隨即從身上搜出2萬多元的現金贓物，被逮當下還反問員警「你們怎麼知道，這麼厲害」。

員警將人帶回分駐所詢問時，曾嫌坦言犯行，並表示去年也是他偷的，他到島上後，先住便宜的民宿，時機成熟後用釣魚的方式，把口香糖放在線上，然後放入香油錢內，把紙鈔黏上來，訊後依竊盜罪移送法辦。廟方表示，他們已經被偷好幾次了，實在忍無可忍。

據了解，曾嫌平時居無定所，到處去宮廟專偷香油錢，他鎖定綠島觀音洞香火鼎盛，且較不易察覺，因此，去年行竊成功後，食髓知味，再度漂洋過海前往偷錢，最後仍難逃法網。

綠島觀音洞是一個天然的鐘乳石洞，因洞內矗立一座石筍，形態似觀世音菩薩，朝聖者日益漸增、香火鼎盛，香油錢引來慣竊覬覦。圖／讀者提供
綠島觀音洞是一個天然的鐘乳石洞，因洞內矗立一座石筍，形態似觀世音菩薩，朝聖者日益漸增、香火鼎盛，香油錢引來慣竊覬覦。圖／讀者提供
曾姓慣竊無視廟方張貼監視攝影警告標語，仍照偷不誤，但終究難逃警方緝捕歸案。圖／讀者提供
曾姓慣竊無視廟方張貼監視攝影警告標語，仍照偷不誤，但終究難逃警方緝捕歸案。圖／讀者提供
嘉義一名60歲曾姓慣竊用釣魚的方式，把口香糖放在線上，然後放入香油錢內，把紙鈔黏上來偷錢。圖／讀者提供
嘉義一名60歲曾姓慣竊用釣魚的方式，把口香糖放在線上，然後放入香油錢內，把紙鈔黏上來偷錢。圖／讀者提供

南寮漁港 綠島 觀音

延伸閱讀

擁地緣政治與南極洲勘探地利 智利港口成中美新歡

港貨櫃碼頭吞吐量 首跌出全球十大 業界：不記得客戶上次幾時提香港

麻豆代天府廟務私吞百萬香油錢 買運動彩券全花光

綠島石朗公廁整修牛步 潛水客怨稱只能尿海裡

相關新聞

影／高雄男遭竊控警譏「錢不該放家裡」 分局查僅這點疏失將議處

曾姓男子高雄市住家兩個月內接連遭小偷闖3次空門，偷走8萬元及一台蘋果筆電，曾指控轄區警方只願受理第3次失竊，拒受理前兩次...

影／林口孩童騎迷你卡丁車上路 家長恐被收1200起跳罰鍰

新北市林口區一名孩童這月初騎乘一輛迷你卡丁車，違規行駛在忠孝路上。民眾目擊將行車記錄器畫面上傳社群，引起議論。對此，林口...

影／高雄男7天前駕車撞前女友遭收押 5男復仇砸車換他倒楣

熊姓男子因不滿陳姓女友提分手，19日凌晨在高雄駕車衝撞陳的機車，並強拉她上車，因陳抵死不從作罷；熊被逮捕後被檢聲押獲准；...

活動照片被盜用假藉有關係 新北消防：已侵權要求臉書社群刪除

有臉書社群疑似盜用新北市消防局活動照片，假藉與消防局有配合，可以協助代為報名參加活動。對此，新北市消防局第二救災救護大隊...

今年第6起...北市警頭部中彈亡 前一天與家人、女友相處無異狀

台北市中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員，今天中午在分局地下4樓停車場開槍，頭部中彈送醫搶救後，最後仍宣告不治，目前分局...

金門男遭詐以為遇到投顧名師 多次飛台灣面交損失884萬

金門金城鎮約60歲許姓男子去年9月間在LINE被自動加好友，有自稱為知名投顧老師賴憲政慫恿他到某APP投資，許男從去年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。