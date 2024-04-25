飄洋過海偷香油錢...綠島警港口逮人 慣竊插翅難飛
嘉義一名60歲曾姓慣竊，近日搭船前往綠島偷知名觀音洞時涉偷香油錢，今天準備搭首班客輪返台時，被鎖定多時的綠島分駐所員警在南寮漁港逮獲，當場從嫌犯身上搜出2萬餘元現金，曾嫌還反問員警「你們怎麼知道」。訊後依竊盜罪移送法辦。
警方表示，昨天接獲廟方報案指出，香油錢再次遭竊，並提供監視影像，經過比對分析，確認為去年同一男子，為避免打草驚蛇，派出所員警不動聲色，並研判犯嫌隔天會到南寮漁港搭早上第一班船離開，於是向地檢署申請搜索票。
曾嫌以為神不知鬼不覺可順利離開，殊不知早已被警方鎖定，正準備搭船時，守候多時的員警確認身分後，喝令他不要動，隨即從身上搜出2萬多元的現金贓物，被逮當下還反問員警「你們怎麼知道，這麼厲害」。
員警將人帶回分駐所詢問時，曾嫌坦言犯行，並表示去年也是他偷的，他到島上後，先住便宜的民宿，時機成熟後用釣魚的方式，把口香糖放在線上，然後放入香油錢內，把紙鈔黏上來，訊後依竊盜罪移送法辦。廟方表示，他們已經被偷好幾次了，實在忍無可忍。
據了解，曾嫌平時居無定所，到處去宮廟專偷香油錢，他鎖定綠島觀音洞香火鼎盛，且較不易察覺，因此，去年行竊成功後，食髓知味，再度漂洋過海前往偷錢，最後仍難逃法網。
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