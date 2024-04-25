影／高雄男7天前駕車撞前女友遭收押 5男復仇砸車換他倒楣

熊姓男子因不滿陳姓女友提分手，19日凌晨在高雄駕車衝撞陳的機車，並強拉她上車，因陳抵死不從作罷；熊被逮捕後被檢聲押獲准；今晨5男持球棒砸毀熊的機車，警方懷疑幫陳女出氣所致，但陳卻堅稱不識對方，由於熊曾涉詐欺案，警方不排除是詐團黑吃黑衍生糾紛，正循線追查涉案人到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今天貼出一則影片，片中只見5名男子分持球棒狠砸停在騎樓下的其中一輛機車，隨後囂張離去。

警方調查，熊男和陳女原為情侶關係，後因陳（23歲）提出分手，導致熊心生不滿，前晚先租來白色轎車在陳的旗津住家外等候，見陳凌晨騎車外出時，撞倒陳的機車，陳摔車後，逼陳上車。

過程中陳不斷掙扎，連上衣也被扯掉，熊作罷駕車離開。警方獲報，在案發附近百餘米轉角處發現熊男，警詢後，依公共危險、妨害自由等罪嫌將熊送辦，檢方聲請羈押獲准。

未料，熊被收押7天後，今天凌晨放在小港住家騎樓下的機車，被5名年輕男子持球棒狠砸，5人事後分成2輛轎車離去；熊的母親報案，警方懷疑陳女找人要教訓老大，但陳否認認識對方。