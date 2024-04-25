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15歲學生斑馬線滑手機 騎士不滿「帝王行人」糾正被辱罵...怒極動手
汽機車經路口不禮讓行人最高罰6千元，禮讓行人已成共識。台北市一名蕭姓機車騎士，不滿年僅15歲學生過馬路時低頭滑手機，當場糾正，卻自認反遭學生辱罵，竟在超商附近，涉火爆徒手毆打、教訓學生。士林地檢署日前偵結，依傷害罪嫌起訴蕭男。
起訴指出，去年12月18日傍晚5點37分許，蕭男騎機車行經台北市內湖區五分街口，看見學生走在「緩慢」走在斑馬線上，同時使用手機，忍不住出言糾正，蕭男認為他被學生辱罵，涉嫌心生不滿載幾口的超商自動門前毆打學生，導致學生右側肩膀、右前胸壁挫傷。
蕭男供稱，他認為被學生辱罵，才會停車在超商前動手「推」學生。
檢方依學生供詞、診斷證明書及超商監視器畫面等，認定蕭男涉嫌徒手毆打學生，依傷害罪嫌起訴，被害人未成年，蕭男成年人故意對未成年人犯罪，建請依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。
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