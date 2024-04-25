彰化八旬失智夫婦迷途44小時 30公里外堤防邊先後尋獲

彰化縣芳苑鄉年逾八旬的黃姓失智夫妻共乘機車外出，騎到半途忘記回家的路，騎到近30公里外的溪州鄉濁水溪堤防邊，失智較輕微的黃妻徒步到附近求救，失聯後42小時被巡邏員警發現，家屬前來認領時發現還少一人，警方發動搜尋，1小時後找到黃男，虛弱幾乎走不動但無生命危險。

警方今天指出，黃姓失智夫婦4月22日中午共乘機車外出，未告知去向，晚間沒回家也沒接手機，家人找不到人，當晚8點報警協尋，並在臉書社群PO文，請網友若發現迷路的一對老人請聯絡家屬，但連日來無所獲。

北斗警分局溪州分駐所警員陳志彰、鄭任皓昨天上午執勤時，接獲勤務指揮中心通報溪州焚化廠有一名老婦在路邊徘徊，員警據報前往察看後回報，確認是通報緊急查尋失蹤人口的82歲黃姓老翁妻子為陳姓老婦，身體未受傷但疲憊不堪，也沒說起丈夫仍等待救援的事。

員警先載著老婦回溪州分駐所休息並通知家屬辦理撤尋，家屬獲報抵達後，發現「還少一個人」，跟黃婦一起出門的83歲黃男仍失聯，員警連忙展開搜尋，1小時後在濁水溪堤防邊找到他。