24歲北漂女陳屍租屋處 母曝死法「看電視學的」

曾姓女子昨晚與母通話時透露輕生念頭，隨後失聯，曾母報警求助，員警循線查訪，今凌晨發現曾女已陳屍租屋處，由於手法有異，一度以為他殺，但警方詢問曾母，得知她去年也曾自傷，初步排除外力介入跡象，曾母對死因無意見。

警方調查，嘉義縣警局水上分局今凌晨接獲曾母報案，指女兒隻身在台北市工作，深夜通話中透露輕生念頭，隨後失聯，需要警方協尋。

台北市警方接獲轉報展開清查，發現24歲曾女租住中山區「條通商圈」某大樓4樓，轄區中山一派出所派員前往查訪，請消防員協助破門，凌晨3時許發現曾女倒臥房間內臥床上，全身僵硬，已明顯死亡。

員警封鎖現場進行採證，未發現屋內有打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入跡象，但曾女死法不尋常。據悉，曾女原本在台北從事餐飲業擔任服務生，因長期情緒不穩，去年曾嘗試輕生，曾母坦言曾女死法「是看電視學來的」，對於警方初判曾女死因與輕生相關表示無意見。

警方表示，詳細案情及確切死因仍待相驗調查釐清。