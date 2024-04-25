聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南男違停大啖羊肉湯 警盤檢赫見7張提款卡及12本存摺
台南24歲黃姓男子今凌晨與友人一起到民族路段羊肉湯店吃消夜，但因轎車違停遭市警二分局員警盤檢，員警發現車內中央置杯處有張斷裂的提款卡且置物盒內還有1包紙袋，經黃打開後內有7張提款卡及12本存摺，警方帶回詳查後已有3名被害人遭詐騙280萬元報案，正擴大追查中。
市警二分局海安派出所所長陳柏文凌晨1時55分巡邏當中，在民族路段發現1輛轎車違規停車，且駕駛黃看到警車，急忙自路邊羊肉店跑出來，神情緊張急欲離開。所長察覺有異後上前盤詢。
然而，眼尖員警發現其車內中央置杯處放有1張斷裂提款卡，且置物盒內還有1包紙袋，經黃配合打開後，發現紙袋內放有7張提款卡及12本存摺。他頓時語塞，無法說明其所有人及交代來源，而被帶回調查。
警方調查後發現，已有3名被害人遭詐騙報案，各損失30萬、30萬及220萬元不等款項，共計280萬。警方懷疑他是詐欺集團的車手，並利用該提款卡等四處領取詐款牟利，然而，他對相關細節避重就輕。警方詢問後，依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦，並將擴大深入追查詐團共犯。
據統計，二分局今年迄今共偵破送辦詐欺集團4件45人，並緝獲25名不法車手送辦，並與金融機構共同阻詐6千多萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言