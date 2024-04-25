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楊梅警抓噪音超標車輛 騎士「罰到怕」3度攔查終於合格

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局4月針對轄區等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標。其中有位重機騎士，因排氣管噪音檢測超標2次，已遭環保局依噪音管制法第8條裁罰共9000元，23日第三度遭警方攔查，檢測終於合格。

楊梅警於台1線、文化街、瑞溪路、新農街、楊新路、大成路等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並令其立即改善。

其中有位重機騎士，因排氣管噪音檢測超標2次，已遭環保局依噪音管制法第8條裁罰共9000元，於23日第三度遭警方攔查，此次檢測終於合格，該騎士表示，「已被罰款罰到怕了，只好乖乖的改回符合規定排氣管。」

環保局表示，使用未認證排氣管即違反噪音管制法第8條公告「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧行為」，並依同法第23條處3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。

另外在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，今年度通報45件，環保局已裁罰33件。

楊梅警分局長張仁傑表示，警方於假日期間，每日深夜0至6時，針對轄內易發生聚集及危險駕車路段，均有規畫防制危險駕車及取締改裝噪音車勤務，並不定時以口袋封鎖方式進行包夾攔截、圍捕，並將車號建檔，如涉嫌違反刑法公共危險罪，即依法偵辦。

桃園楊梅警分局4月針對轄區等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局4月針對轄區等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局4月針對轄區等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局4月針對轄區等易發生改裝車輛噪音路段，配合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查13部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝

噪音 環保局 超標

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