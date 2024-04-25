聽新聞
test
0:00 / 0:00
與母通話有異狀 24歲女全身僵硬陳屍中山區「條通商圈」大樓內
年約24歲的曾姓女子今晨陳屍台北市中山區「條通商圈」某大樓內，警方封鎖現場採證，初步排除有外力介入跡象，確切死因有待釐清。
台北市消防局表示，今凌晨3時許獲報，中山區林森北路145巷內某大樓4樓有民眾有救護需求，救護人員到場時，年約24歲女子已明顯死亡，屍體僵硬，交由警方處理。
警方初步調查，台北市警局中山分局凌晨接獲嘉義縣警局水上分局通報，民眾報案指稱曾女在電話中吐露輕生念頭，急需協尋，轄區中山一派出所派員前往尋人，凌晨2時許發現曾女陳屍大樓房間床上。
警方表示，經封鎖現場採證，初步未發現現場有打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入跡象，將持續調查釐清確切死因。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言