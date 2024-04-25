與母通話有異狀 24歲女全身僵硬陳屍中山區「條通商圈」大樓內

年約24歲的曾姓女子今晨陳屍台北市中山區「條通商圈」某大樓內，警方封鎖現場採證，初步排除有外力介入跡象，確切死因有待釐清。

台北市消防局表示，今凌晨3時許獲報，中山區林森北路145巷內某大樓4樓有民眾有救護需求，救護人員到場時，年約24歲女子已明顯死亡，屍體僵硬，交由警方處理。

警方初步調查，台北市警局中山分局凌晨接獲嘉義縣警局水上分局通報，民眾報案指稱曾女在電話中吐露輕生念頭，急需協尋，轄區中山一派出所派員前往尋人，凌晨2時許發現曾女陳屍大樓房間床上。

警方表示，經封鎖現場採證，初步未發現現場有打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入跡象，將持續調查釐清確切死因。