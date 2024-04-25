基隆市1名副分局長有婚外情 改調非主管職務、記過2次

基隆市警一分局劉姓副分局長有婚外情，經市警局調查確有不正當男女交往情形。市警局督察長林鼎鈞今早表示，劉除改調非主管職務，並懲處記過2次，後續再追查是否有其他違紀、違法情事，依法究辦。

劉姓副分局長是中央警察大學58期畢業，已擔任警職31年，歷任基隆港務警察所（基隆港務警察總隊前身）所長、宜蘭縣三星警分局副分局長、基隆市警一分局組長、警二分局副分局長，去年3月間轉任警第一分局副分局長。

劉姓警官先前已被檢舉與人有債務糾紛，市警局正在做職務調整安排，近日他又被人檢舉有婚外情，經調查屬實。劉傳申請7月退休，經此事件退休日期可能再往前，提早離開警職。