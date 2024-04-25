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拾金不昧美德重現！台中小四生路上撿20多萬 和媽送派出所失主感激

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市明德高中附設雙語國小四年級宋姓學生19日下午5時許放學返家途中，在明德街82巷與合作街口拾獲1個皮包，裡面裝有現金20多萬元，稍後和媽媽一起拿到霧峰警分局內新派出所招領，約半個小時後失主趙姓男子打電話到派出所問有沒有人撿到錢，順利將錢取回，並當場打電話向小學生和其母道謝。

趙姓失主說，這筆錢是他在加油站推銷公司產品的營收，因把錢放在機車腳踏板上不小心掉落，非常擔心錢就此沒了，所幸社會上還有拾金不昧的人，讓他不用賠償損失，非常感謝小學生和其母拾金不昧。

宋媽媽說，她知道錢不見的人一定很著急地在四處尋找，因此帶著小孩一起把錢交到派出所，並請警方協助找尋失主。

警方立即調閱現場周遭的監視器查找，並對附近的派出所一間一間的詢問是否有民眾報案拾得遺失物，後來趙姓失主就主動打來詢問，經比對皮包內的金額，和樣式、遺失地點、時間等，確定是趙姓男子所有，因此順利把錢歸還失主。

霧峰警分局今除了呼籲應妥善保管隨身物品，也讚賞學校與家長的教育有成，希望在現今的社會能夠延續這樣良善的美德。

台中市明德高中附設雙語國小四年級宋姓學生19日下午拾獲現金20多萬元，順利歸還失主。圖／民眾提供
台中市明德高中附設雙語國小四年級宋姓學生19日下午拾獲現金20多萬元，順利歸還失主。圖／民眾提供
趙姓失主打電話向宋姓小學生和其母致謝。圖／民眾提供
趙姓失主打電話向宋姓小學生和其母致謝。圖／民眾提供

失主 小學生

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