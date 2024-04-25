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影／精神不濟衝撞對向11汽機車 撞擊瞬間曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園周姓男子昨午駕車外出，行經八德區桃德路要往桃園方向時，突然失控越線駛入對向車道，葉姓女機車騎士閃躲不及，當場腿部受傷，周男又衝撞停放於路旁的2輛汽車及8輛機車才停下，桃市八德警分局交通分隊據報到場，雙方酒測值為0，周男坦承精神不濟導致，至於肇事責任仍待警方調查。

八德交通分隊小隊長周明君說明，64歲周姓男子昨天下午1點駕車由桃德路網桃園方向行駛，疑似因精神不濟，撞擊對向車道機車後，又撞擊停放於路邊2輛汽車及8輛機車，現場造成64歲葉姓機車女騎士腿部受傷，雙方當事人經呼氣酒測值均為零，詳細肇事原因尚待釐清。

警方呼籲，駕駛車輛上路務必養足精神，注意行車動態，以維護道路交通安全。

周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供
周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供
周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供
周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供
周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供
周男精神不濟駕車外出，失控衝撞對向11輛汽機車，還造成葉姓女騎士受傷。圖／警方提供

桃園 車道 酒測

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