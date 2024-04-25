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影／嘉市火車站出現街頭毆打老人 警：街友間爭執

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導

嘉義火車站前昨天晚上發生起毆打事件，有名老人疑被2名中年男子追打倒地留血，民眾見狀報警，轄區警方到場協助傷者就醫已沒有大礙，也找到涉嫌打人的男子。警方調查，3人都是街友，起因酒後爭執，將加周邊巡邏勤務。

民眾表示，昨天晚上9點多，在嘉義市火車站前廣場，看見2名中年男子與另名年紀較大老先生起爭執，最後老先生被推倒在地。頭部受傷，流血在地！

影片中2名中年男子氣沖沖地逼向一旁老人，老人頻頻後退，但2人不依不饒，當中打赤膊的男子還推老人一把，老人失去重心倒地，另名男子則上前疑似毆打老人。

另段影片，民眾上前關心老人狀況，地上留有血跡，民眾要老人不要動，協助報警、叫救護車。

嘉義市警方表示，警員到場了解3名男子都是街友，昨晚聚在火車站附近喝酒，期間發生口角爭執，76歲許男遭41歲賴男毆打，已協助許男送醫，目前沒有大礙，他暫時沒有提告。警方有找涉嫌打人的賴男，坦承不諱。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義市火車站前廣場昨天晚上發生起街頭毆打事件，警方調查是街友間爭執，傷者送醫後已沒大礙。圖／翻攝畫面
嘉義市火車站前廣場昨天晚上發生起街頭毆打事件，警方調查是街友間爭執，傷者送醫後已沒大礙。圖／翻攝畫面
嘉義市火車站前廣場昨晚發生起街頭毆打事件，警方調查是街友間爭執，傷者送醫後已沒大礙。圖／翻攝畫面
嘉義市火車站前廣場昨晚發生起街頭毆打事件，警方調查是街友間爭執，傷者送醫後已沒大礙。圖／翻攝畫面

嘉義 影片 火車站

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