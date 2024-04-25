騎士違規騎人行道嚇到路人 竹市這2處將推「科技執法」

新竹市近年推動科技執法取締交通違規頗有成效，今年確定獲得內政部警政署1300萬元補助，將再增加5套科技執法設備。除了取締路口闖紅燈、違規轉彎與違停等，警察局也選定在關新路、公道五路這2處首度取締「騎士違規行駛人行道」，地方樂見其成，希望解決當地交通沉痾、保障行人安全，預計9月完成驗收上路。

新竹市現有18處交通違規科技執法，警方觀察上路3年來，執法路口取締違規件數明顯下降73.5%，今年新規畫建置8處科技執法設備，因為警政署近期確定再補助1300萬元，警察局決定增加5處科技執法，經費墊付案日前獲議會通過。

市警局指出，新增的5處科技執法分別為西大路、民富路口偵測違規停車；經國路與鐵道路口以及介壽路與金山路偵測闖紅燈、違規左右轉；關新路與關新北路與公道五路與建功一路104巷口則將偵測取締違規行駛人行道，此項目為竹市首見。

關新路近關新北路一帶人行道寬敞約8公尺，本該是安全的人行空間，但騎士騎上人行道的狀況屢見不鮮，讓地方傷透腦筋。關新里長黃雅卿說，里民長年反映有騎士違規騎上人行道，推著娃娃車走常被騎士嚇到，制止不要騎上來，有時還反被騎士嗆聲。

「店家越開越多，機車違規行駛人行道越來越嚴重。」黃雅卿說，此類問題早已會勘多次，陸續增加當地機車格、請警方加強取締等都無法完全嚇阻，騎士騎上人行道也容易壓壞地磚，徒增行人受傷風險，希望科技執法上路後，騎士、行人都彼此尊重。

市議員劉崇顯說，肯定科技執法終於納入危害行人安全的樣態，但他也提到科技執法目的不在開罰，而是希望遏制違規樣態發生，建議市警局除了在科技執法路口掛出告示牌，也應該在前1、200公尺提前示警，讓民眾能提前因應避免違規與荷包失血。