快訊

台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

核電廠延役聲浪再起 藍推案籲賴清德解決缺電危機

直擊焚燒農膜釀空汙 恐產生「世紀之毒」

騎士違規騎人行道嚇到路人 竹市這2處將推「科技執法」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市近年推動科技執法取締交通違規頗有成效，今年確定獲得內政部警政署1300萬元補助，將再增加5套科技執法設備。除了取締路口闖紅燈、違規轉彎與違停等，警察局也選定在關新路、公道五路這2處首度取締「騎士違規行駛人行道」，地方樂見其成，希望解決當地交通沉痾、保障行人安全，預計9月完成驗收上路。

新竹市現有18處交通違規科技執法，警方觀察上路3年來，執法路口取締違規件數明顯下降73.5%，今年新規畫建置8處科技執法設備，因為警政署近期確定再補助1300萬元，警察局決定增加5處科技執法，經費墊付案日前獲議會通過。

市警局指出，新增的5處科技執法分別為西大路、民富路口偵測違規停車；經國路與鐵道路口以及介壽路與金山路偵測闖紅燈、違規左右轉；關新路與關新北路與公道五路與建功一路104巷口則將偵測取締違規行駛人行道，此項目為竹市首見。

關新路近關新北路一帶人行道寬敞約8公尺，本該是安全的人行空間，但騎士騎上人行道的狀況屢見不鮮，讓地方傷透腦筋。關新里長黃雅卿說，里民長年反映有騎士違規騎上人行道，推著娃娃車走常被騎士嚇到，制止不要騎上來，有時還反被騎士嗆聲。

「店家越開越多，機車違規行駛人行道越來越嚴重。」黃雅卿說，此類問題早已會勘多次，陸續增加當地機車格、請警方加強取締等都無法完全嚇阻，騎士騎上人行道也容易壓壞地磚，徒增行人受傷風險，希望科技執法上路後，騎士、行人都彼此尊重。

市議員劉崇顯說，肯定科技執法終於納入危害行人安全的樣態，但他也提到科技執法目的不在開罰，而是希望遏制違規樣態發生，建議市警局除了在科技執法路口掛出告示牌，也應該在前1、200公尺提前示警，讓民眾能提前因應避免違規與荷包失血。

市警局指出，一般道路的測速取締設備，規定應於100公尺至300公尺前設置告示牌面，科技執法則沒有特別規範，之後建置新的科技執法設備時，會留意評估是否在前一個路口或適當地點增設告示牌，未來執法取締前也會加強宣導，非以開罰為目的。

新竹市關新路與關新北路一帶的人行道常見騎士違規騎上人行道，影響到民眾或是家長推著娃娃車通行。圖／民眾提供
新竹市關新路與關新北路一帶的人行道常見騎士違規騎上人行道，影響到民眾或是家長推著娃娃車通行。圖／民眾提供
新竹市關新路與關新北路一帶的人行道常見騎士違規騎上人行道，還有不少違規停車亂象。圖／民眾提供
新竹市關新路與關新北路一帶的人行道常見騎士違規騎上人行道，還有不少違規停車亂象。圖／民眾提供

人行道 科技執法 行人

延伸閱讀

新竹用科技執法抓亂丟垃圾菸蒂 駕駛人也別心存僥倖

基隆海洋廣場與人行道高低差 不友善輪椅族、婦幼易摔

淡水機車騎士載妹子耍帥騎人行道 下一秒GG遭恥笑還被檢舉

塞到受不了！北市二殯辛亥路「3道變1道」 議員籲科技執法阻違停

相關新聞

飛來橫禍！ 男酒駕撞上路口多輛停等汽機車 釀1死

飛來橫禍！屏東縣萬丹鄉萬順路二段與南北路一段路口，今24日傍晚5點7分，正值下班交通尖峰時刻，41歲楊姓男子行經該路口，...

台中大雅鐵皮倉庫暗夜火警 大量紙類物全面燃燒

台中市大雅區一座鐵皮倉庫昨晚發生大火，倉庫內有車床設備和大量紙類物品，全面燃燒，火勢猛烈，消防隊員搶救後，於晚間10點1...

影／高雄女疑疲勞駕駛猛撞橋墩車毀人傷 號誌桿也挨撞歪了

卓姓女子今天凌晨3點多駕車行經高雄市新興區民族二路接近八德路的陸橋，疑疲勞駕駛、精神不濟，當場撞擊橋墩，將號誌桿撞彎倒地...

騎士違規騎人行道嚇到路人 竹市這2處將推「科技執法」

新竹市近年推動科技執法取締交通違規頗有成效，今年確定獲得內政部警政署1300萬元補助，將再增加5套科技執法設備。除了取締...

影／嘉市火車站出現街頭毆打老人 警：街友間爭執

嘉義市火車站前昨天晚上發生起毆打事件，有名老人疑被2名中年男子追打倒地留血，民眾見狀報警，轄區警方到場協助傷者就醫已沒有...

竹聯幫信義區夜店利益保衛戰 黃少岑欽點「大阿忠」重掌忠堂

竹聯幫重量級元老董桂均去年驟逝，享年66歲，由於董桂均是「江南案」已故忠堂堂主董桂森胞弟，竹聯幫精神領袖陳啟禮在世期間，忠堂被視為「天下第一堂」，堂主人事須由幫主或董桂均點頭才算數，最主要原因是台北市信義區夜店「圍事費」向來由忠堂負責。 董桂均往生後，很多人馬對夜店這塊大餅虎視眈眈，竹聯幫為保住這塊地盤，近來竹聯幫主「么哥」黃少岑親自點將，指定由「大阿忠」執掌忠堂堂主、「小龍」輔佐，趕在「520」之前完成新人事布局，防堵夜店地盤遭突襲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。