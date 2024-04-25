影／高雄女疑疲勞駕駛猛撞橋墩車毀人傷 號誌桿也挨撞歪了

卓姓女子今天凌晨3點多駕車行經高雄市新興區民族二路接近八德路的陸橋，疑疲勞駕駛、精神不濟，當場撞擊橋墩，將號誌桿撞彎倒地低頭，隨後車子180度轉彎停在路中央，所幸當時無他車經過，卓僅右腳紅腫無大礙。

警方指出，卓姓女子（46歲）今天凌晨3點多，下車行經新興區民族二路由南向北行駛，在八德路口準備上陸橋時，不慎猛烈撞擊橋墩，當場將號誌桿撞歪，車頭180度轉彎後，打橫在陸橋中央。

卓女轎車當場車頭毀損、保險桿脫落，所幸當時無其他車輛經過，警消獲報趕抵，所幸卓僅右腳輕微紅腫，救護人員將她送醫檢傷，無大礙。