台東2歲女童疑在校脖子遭掐 幼兒園：搶玩具嬉戲拉扯

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東傳2歲女童日前在幼兒園疑和同學搶奪玩具後嬉戲拉扯，導致女童脖子瘀傷，外婆替孫女沐浴時發現不明傷勢，立即就醫院驗傷。園方當下雖做出處置，也未發現傷勢。不過，女童外婆認為園方有失職之嫌，昨天前往地檢署按鈴申告，希望透過司法調查還原真相。

「一再改口，不相信園方說法！」女童外婆說，園方一開始先稱不知女童受傷，追問下又改口與其他學生搶奪玩具爭吵拉扯，又說沒有監視器，她懷疑孫女被其他同學霸凌，所以才會對園方及老師提出瀆職告訴，並希望園方公開監視器畫面，把真相事實攤在陽光下。

這個月19日傍晚，女童外婆從女婿手上接孫女返回家中，替孫女沐浴時發現脖子有瘀傷，且孫女吃晚餐時表示脖子不舒服吃不下飯。她認為傷勢不單純，立即帶孫女到台東基督教醫院急診就醫驗傷。孫女雖向醫師表示，她與2名學生搶著玩玩具，追逐奔跑時拉扯到脖子。外婆認為園方有失職疏失責任。

園方說明，事發於19日中午用餐後，女童和同學爭玩包包玩具後，把包包背在身上和同學嬉鬧，老師在場立即制止，當下2童不斷爭吵哭鬧，老師又給予安撫和陪伴到放學，且當下都有檢查學生、沒有發現受傷。也和女童外婆和女童父親說明，昨天也再和阿嬤說明一次，很遺憾阿嬤不接受。

對於阿嬤強調園方沒有監視器的部分，園方表示，依據法規要興建校舍及托育中心才有把監視器作為配備，他們園舍監視器都安裝在戶外，教室部分則未申請裝設，且2018年教育部雖有提案裝設，但並未有詳細規範。學校每一位老師都盡心盡職，很負責照顧孩子。

據了解，女童年約2歲多，父母離異，監護權法院判由生父扶養，平時周一至周五由父親接送，園方活動都父親出席，女童外婆則有一周探視女童2天半的時間。

女童外婆認為園方有失職之嫌，昨天前往地檢署按鈴申告，希望透過司法調查還原真相。圖／民眾提供
女童外婆認為園方有失職之嫌，昨天前往地檢署按鈴申告，希望透過司法調查還原真相。圖／民眾提供
台東傳2歲女童日前在幼兒園疑和同學搶奪玩具後嬉戲拉扯，導致女童脖子瘀傷。圖／民眾提供
台東傳2歲女童日前在幼兒園疑和同學搶奪玩具後嬉戲拉扯，導致女童脖子瘀傷。圖／民眾提供

台東 監視器 阿嬤

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