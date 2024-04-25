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大家源倉儲燒逾7小時 損失破億
知名家電品牌「大家源」屏東萬丹鄉倉儲物流中心前晚發生大火，火勢延燒逾7小時，至隔天凌晨2點43分才撲滅，燃燒面積約500坪。廠內因有大量家電物品，消防隊員為避免深層燃燒，以怪手一層一層開挖並射水線防護，業者初估損失破億元，已公告暫停供貨，停止受理維修，起火原因待查。
「大家源」以開飲機系列商品在市場打出名號，之後發展飲水設備、烹調家電器具、健康飲食料理電器及風扇、水冷扇家電，進駐大型量販店與連鎖家電門市。
前晚7點多，大家源萬丹倉儲物流中心突起火，消防局獲報趕抵現場時，鐵皮廠房已一片火海，消防員三面部署水線搶救，還出動空拍機，消防機器人救災，現場救出一女員工，意識清楚，火勢雖在晚間9點多控制，但因現場堆放大量家電貨品，大火至隔天凌晨2點多才撲滅，消防局避為免深層燃燒，用怪手一層一層開挖，處理殘火到昨午1點43分。
邱老闆說，燒毀的地點是家電存貨倉庫，初估損失破億元。官網及官方臉書已公告暫停供貨，暫停受理原廠維修，消費者這段時間需維修的商品可先送往全台燦坤3Ｃ門市。
屏縣環保局擔心大火造成空汙，漏夜派人輪流監測，所幸前天是垂直氣流，風往上吹，附近微型感測器數值都是普通值，全案起火原因待查。
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