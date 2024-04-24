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彰化「3連霸鄉代」倒臥家中不治 愛妻驟逝即鬱鬱寡歡

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉三連霸鄉代賴玟廷今傍晚驚傳在家中身亡，據了解，他的妻子前年因病驟逝後，他就鬱鬱寡歡，但仍熱心服務地方，今天卻傳出噩耗，震驚地方，也讓親友相當不捨。

彰化縣消防局今天下午6點多接到救護通知，到達員林市賴宅，家屬正在為賴玟廷（62歲）進行CPR，但他已無呼吸心跳，緊急再將他送員基醫院急救，但仍回天乏術，現場有鐵盆及燃燒過跡象。

賴玟廷熱心服務，但據了解兩年前他的妻子過世後，他就鬱鬱寡歡，妻子過世時，他曾在臉書寫下感性的話，說妻子總是支持著他服務鄉民，貢獻心力給這個社會，「且勞心勞力的為了我們這個家在付出。如今，祂走了，玟廷想要好好的送我的愛妻最後一程，讓祂好好的跟著菩薩去修行。」

當時他也說，治喪期間如果有對鄉親疏忽的地方，還請鄉親多多包涵、體諒，「玟廷真的很想繼續服務大家，為這個社會付出」，再請鄉親等玟廷一點時間，讓玟廷好好處理好家裡的事，等圓滿後，一定會帶著愛妻的力量跟自己想要服務的心繼續為鄉親為社會做更多的事，回饋這個社會。如今親友及選民讀來更加不捨。

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大村鄉三連霸鄉代賴玟廷今天傍晚驚傳在家中身亡，震驚地方，也讓親友相當不捨。圖／翻攝自臉書
大村鄉三連霸鄉代賴玟廷今天傍晚驚傳在家中身亡，震驚地方，也讓親友相當不捨。圖／翻攝自臉書

彰化

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