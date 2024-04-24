基隆先有警員喝花酒記過 再傳副分局長婚外情今起調職
基隆市林姓警員多次出入有女陪侍場所被記過，成為話題，又傳出劉姓副分局長有婚外情被拔官，今起調任市警局秘書。據了解，這名警官原定今年7月退休，可能為此提早離開警職。
基隆市警二分局今早表示，在派出所任職的林姓警員，被酒店業者檢舉多次喝花酒，甚至曾上酒店喝花酒欠帳不還。警方查出林員4月15日非因公務，前往有女陪侍的場所。至於被指控賴帳部分，是他在酒店結帳時，發現身上現金不夠，因此先簽帳，隔日就還清，決定記過2次處分，並列教育輔導對象，加強管考。
基隆市這起警員違反警紀問題引發關注，風波未息，又傳出劉姓副分局長被人檢舉有婚外情。市警局督察科啟動自檢程序，初步認定屬實。
市警局昨天開會後，決定今起將劉改調市警局秘書科局員，後續再由督察科調查，製作訪談筆錄，釐清是否有其他違紀情事，並依調查結果呈報懲處。
劉姓副分局長是中央警察大學58期畢業，已擔任警職31年。先前他已被檢舉與人有債務糾紛，市警局正在在做職務調整安排，沒想到又被人檢舉有婚外情。劉傳申請7月退休，經此事件退休日期可能再提前。
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