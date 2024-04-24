影／國一彰化段5車追撞火燒車2死1傷 賓士男疑為救人枉死

國道一號北上彰化縣溪湖路段213公里今凌晨發生5車追撞事故，其中聯結車楊姓駕駛與賓士車薛姓駕駛疑似為了救夾在小客車內的呂男而下車，卻被後方聯結車再撞上，造成3車火燒車、2死1傷重大傷亡，真正肇事原因國道警察調查中。

這起國道重大事故發生在凌晨2時54分，5車追撞，其中2輛小客車被聯結車追撞起火，1輛掉落邊坡，彰化縣消防局接獲通報，消防局第四大隊派遣消防員19名、消防車和救護車共9輛前往救援，車禍也造成國道一號北上溪湖路段回堵一公里，車禍於上午6時10分排除。

初步了解，呂男駕駛的白色小客車疑似先撞上楊男駕駛的聯結車，呂男受傷夾在車內，薛男駕駛的賓士車不明原因也停下，楊男和薛男下車查看，欲協助夾在車內的呂男，後方許男駕駛的聯結車再與呂男白色小客車擦撞，正當4輛車追撞事故而占用外側車道和路肩時，後方陳男駕駛的半聯結車又追撞白色小客車和賓士車。

而站在車外的54歲楊男、34歲薛男也被陳男駕駛的半聯結車撞下國道邊坡，分送彰化醫院與員林基督教醫院均傷重不治，32歲呂姓駕駛也受傷送醫，彰化醫院急診室醫師洪子文表示，呂男顏面骨折、胸骨骨折、肺部及身體多處挫傷，目前在加護病房觀察中。

據了解，車禍發生當下，前面4車追撞後疑似還未放警示牌，陳男駕駛的半聯結車就追撞上來，且傳出薛男可能並未與前面2車追撞，而是下車欲幫忙，卻被追撞枉死，由於呂男傷重還未做筆錄，肇事原因警方還在釐清中。