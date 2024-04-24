新北婦摘菜突遭推倒搶1.5兩金項鍊 搶匪一天落網：已變賣花光

新北市汐止區82歲徐姓婦人21日在菜園摘菜時，突被1名男子從後方推倒，出手扯斷徐婦脖子上的金項鍊後逃逸。汐止警方獲報調閱監視器，發現搶匪變裝並換車，鎖定49歲王男涉有重嫌，前天至王男住處將其逮捕，詢後依強盜罪嫌送辦，檢方訊後聲押，士林地院裁定1萬5000元交保。

警方調查，82歲徐姓老婦人案發當天上午9時許，在汐止區汐萬路2段自家菜園摘菜，突然有1名男子從後方接近並出手將徐婦推倒。徐婦倒地後還來不及反應，該名男子出手強扯徐婦脖子上1.5兩重的金項鍊，項鍊當場斷裂，搶匪得手後隨即逃逸。