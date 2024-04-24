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新北婦摘菜突遭推倒搶1.5兩金項鍊 搶匪一天落網：已變賣花光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區82歲徐姓婦人21日在菜園摘菜時，突被1名男子從後方推倒，出手扯斷徐婦脖子上的金項鍊後逃逸。汐止警方獲報調閱監視器，發現搶匪變裝並換車，鎖定49歲王男涉有重嫌，前天至王男住處將其逮捕，詢後依強盜罪嫌送辦，檢方訊後聲押，士林地院裁定1萬5000元交保。

警方調查，82歲徐姓老婦人案發當天上午9時許，在汐止區汐萬路2段自家菜園摘菜，突然有1名男子從後方接近並出手將徐婦推倒。徐婦倒地後還來不及反應，該名男子出手強扯徐婦脖子上1.5兩重的金項鍊，項鍊當場斷裂，搶匪得手後隨即逃逸。

徐婦立即報警，警方獲報調閱監視器展開追緝，發現搶匪為了躲避查緝變裝換車，擴大調閱監視器後鎖定49歲王男，前天中午持拘票、搜索票前往王男住處將他逮捕。王男坦承犯案，供稱搶來金項鍊已變賣花用一空。警方詢後將王男依強盜罪嫌移送士林地檢署，檢方聲押，但法院裁定1萬5000元交保。

警方查獲王男用來變裝的衣物。記者黃子騰／翻攝
警方查獲王男用來變裝的衣物。記者黃子騰／翻攝
汐止警方將王男依強盜罪嫌移送法辦。記者黃子騰／翻攝
汐止警方將王男依強盜罪嫌移送法辦。記者黃子騰／翻攝

汐止 監視器

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