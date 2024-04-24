少年IG爆口角撂人談判鬥毆 彰警掌握30人涉案
彰化縣埤頭公園昨晚發生聚眾鬥毆事件，警方初步調查，2名青少年因網路口角相約談判，各自找人助陣。警方已帶回現場12人，並查出全案共30人涉案，將陸續通知到案究辦。
彰化縣警察局北斗分局副分局長傅町盛今天向媒體說明，2名青少年因在IG（Instagram）上起口角，相約昨晚8時許於埤頭鄉埤頭公園談判，雙方各自找來10多名友人，其中一方分乘5輛自小客車到場，甚至駕車衝撞另一方自小客車。
警方接獲報案後，立即啟動快打，派遣20多名警力前往處理；警方到場時一方已離去，隨後帶回在場12人偵詢，其中3人表示有擦挫傷。
警方表示，經循線追查，已掌握全案共30人涉案，將依違反刑法妨害秩序罪、毀損罪、傷害罪及少年事件處理法移送處理。
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