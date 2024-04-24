快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

少年IG爆口角撂人談判鬥毆 彰警掌握30人涉案

中央社／ 彰化24日電

彰化縣埤頭公園昨晚發生聚眾鬥毆事件，警方初步調查，2名青少年因網路口角相約談判，各自找人助陣。警方已帶回現場12人，並查出全案共30人涉案，將陸續通知到案究辦。

彰化縣警察局北斗分局副分局長傅町盛今天向媒體說明，2名青少年因在IG（Instagram）上起口角，相約昨晚8時許於埤頭鄉埤頭公園談判，雙方各自找來10多名友人，其中一方分乘5輛自小客車到場，甚至駕車衝撞另一方自小客車。

警方接獲報案後，立即啟動快打，派遣20多名警力前往處理；警方到場時一方已離去，隨後帶回在場12人偵詢，其中3人表示有擦挫傷。

警方表示，經循線追查，已掌握全案共30人涉案，將依違反刑法妨害秩序罪、毀損罪、傷害罪及少年事件處理法移送處理。

鬥毆

延伸閱讀

彰化火警 人瑞急喊兒救命、前鄉長妻逃生不及喪火窟

最新要價650萬「救災機器人」 彰縣添購4套執行打火任務

台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

影／大甲媽祖回鑾街頭鬥毆案 大甲警方會同刑大帶回9嫌

相關新聞

台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷不樂觀 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

國立台灣體育大學楊姓男大生4月21日在西屯區遭廂型車闖紅燈撞上，楊因為頭部重創，目前仍在加護病房治療，病情不樂觀。據了解...

影／國一彰化段5車追撞火燒車 2死1傷 傳賓士男為救人枉死

國道一號北上彰化縣溪湖路段213公里今凌晨發生5車追撞事故，其中聯結車楊姓駕駛與賓士車薛姓駕駛疑似為了救夾在小客車內的呂...

新北婦摘菜突遭推倒搶1.5兩金項鍊 搶匪一天落網：已變賣花光

新北市汐止區82歲徐姓婦人21日在菜園摘菜時，突被1名男子從後方推倒，出手扯斷徐婦脖子上的金項鍊後逃逸。汐止警方獲報調閱...

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危的兩姊妹醫院搶救進入第63天，在彰化秀傳醫院救治的姊姊昏迷指數仍維持11，雖然手...

新車不明原因冒煙自燃 金門女駕駛驚嚇：才開3個多月

金湖鎮太湖路與三多路紅綠燈十字路口，昨天下午發生一起車輛自燃事故，一名女性駕駛行經三多路口時突然聽到巨大聲響，接著駕駛座...

影／國道1號彰化段驚險車禍影音曝光 3車連環撞後車尖叫急閃

國道1號彰化埔鹽北向209公里路段昨天發生一起車禍，驚險肇事影音曝光，葉姓男子駕駛小客車先撞到外側避車彎後，再彈向內側護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。