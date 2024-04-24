上兵酒駕釀3死1傷判3年半 國民法官為何這樣判理由出爐

陳姓上兵去年元旦參與南鯤鯓代天府廟會，飲用保力達後，駕車搭載戴姓友人及郭姓少年、阮姓少女情侶上路，經北門五王大橋新圍抽水站路口，失控擦撞護欄，撞擊中央分隔島，致同車戴等3人死亡，陳也受傷，台南地院國民法官法庭下午判陳3年半，判決理由也隨之出爐。

國民法官法庭認為，陳行為時是職業軍人，不顧軍中常宣導酒後駕車禁令，仍自行選擇飲酒後駕駛轎車搭載友人，且以高速行駛在一般道路，已對用路人造成相當大的危險，並造成3條人命喪失，使被害人家屬承受無比傷痛，家庭因此破碎，被害人家屬心情需要長久時間弭平傷痛，犯罪所生損害非常嚴重。

同時考量陳沒有犯罪前科，與一般酒後駕車撞擊他人不同，是搭載友人而肇事，且部分友人知道陳有飲用含酒精成分的保力達B，仍拜託陳搭載，此部分應對陳為有利的考量。

國民法官法庭指出，陳與被害人家屬均達成調解，被害人家屬雖表示願意原諒被告，參酌陳整個調解過程，悔意及誠意尚有不足，對陳不適合做過多的有利考量。且陳始終坦承犯行，高職畢業的智識程度，現在從事工作，家庭經濟狀況等一切情狀，依法量處其刑。

審判長陳本良說，審理過程中，有國民法官從撞的稀巴爛轎車中抽絲剝繭，發現它是改裝車，排氣管會有低頻聲音，另名國民法官從事車輛改裝工作，點出其改裝排氣管，僅改裝尾段是聲音低頻，統統改過後車速才會加快。

他提到，本案車速很快，到底有多快？有位國民法官是機械士畢業的，指可從車子駕駛到發生事故的距離，去推斷車速到底多少，雖然沒有辦法完全計算出車速多少，但是可以推估的，經推估後再打完折，該車的速度都還超過每小時90公里。

陳本良指出，經過合審合判的經驗，更說明其實來自不同領域的國民法官，的確可以提供不同的生活經驗，可以從不同面相思考跟判斷，這樣的判決相信會更周延，讓我們判決更貼近民眾的法律情感。

有國民法官指出，攻防辯述程序冗長，國民法官專注時間無法太長，希望能盡量控制30分鐘；但也因參與審判才了解，法官判決是如此燒腦。也有國民法官期待，對國民法官的宣傳再深入介紹，畢竟民眾國民法官義務跟到底要做什麼？很茫然。

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