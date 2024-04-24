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囂張！走機車專用道逼車騎士 黑賓士「刷卡失敗」猛撞

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，先是違規自右轉專用道直行機車道，接著疑似不滿左側機車騎太慢，竟加速往左邊切入逼車，豈料下秒硬生生擦撞騎士，造成整輛機車劇烈搖晃，騎士趕緊停靠路邊驚魂未定，相當驚險。

根據行車紀錄器畫面，肇事的黑色賓士昨晚行駛在長壽路，並在長壽路481巷前右轉專用道等紅燈，結果綠燈後黑色賓士違規直行並行駛在外側機車專用道；對此黑色賓士疑似見左側一輛婦人騎乘的機車速度太慢，竟突然加速向內切，疑似想貼近「刷卡」威嚇騎士，未料車距沒抓好發生擦撞，造成機車車身劇烈晃動，隨即騎士趕緊停靠路邊，所幸沒有大礙。

畫面曝光後，引發許多網友抨擊賓士車，「不會開車就不要開，替他爸媽覺得丟臉」、「想要給那台機車騎士刷卡嚇他一下，結果技術太爛真的刷爆」、「從右轉彎專用道直行，還去擦撞機車騎士」、「果然是擊敗人」、「就是故意的」、「手架在車窗那邊，標準的8+9」。

龜山警分局表示，目前未接獲相關報案，經檢視影片，汽車駕駛人疑似直行車佔用右轉車道，違反道路交通管理處罰條例第48條1項7款，可處新台幣600至1800元。若後續騎士向警方報案，將通知車輛駕駛到案說明，呼籲駕車應遵守交通規則，切勿影響其他用路人行徑方向。

桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，違規自右轉專用道直行機車道逼車，結果擦撞騎士。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，違規自右轉專用道直行機車道逼車，結果擦撞騎士。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，違規自右轉專用道直行機車道逼車，結果擦撞騎士。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士行經長壽路481巷，違規自右轉專用道直行機車道逼車，結果擦撞騎士。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士違規自右轉專用道直行機車道逼車，騎士遭擦撞後機車車身劇烈晃動，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一輛黑色賓士違規自右轉專用道直行機車道逼車，騎士遭擦撞後機車車身劇烈晃動，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝

機車騎士 賓士 車禍 車道 逼車

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