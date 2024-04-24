「移動小套房」賓士GLE53撞壞高雄松藝路圍牆 車頭神奇無大礙
高雄22歲湯姓男子今晨5時許駕車行駛在鳥松區松藝路時，突然右偏直衝路旁人行道，直至撞上路樹，撞垮圍牆才停下，湯男事後聲稱，撞車當下突然視線模糊，一時不慎右轉方向盤釀禍，所幸當時並無路人經過，未造成嚴重死傷；至於詳細肇因，仁武分局仍在進一步釐清中。
行道樹的樹幹被慘撞卡在賓士GLE53車頭處，就連整塊圍牆，都被撞倒。這起車禍發生在今晨5時許，湯男開著去年剛發表賓士新款休旅跑車GLE53，沿著鳥松區松藝路南往北方向行駛，欲前往仁武區，沒想到，途中意外發生自撞事故。
據悉，這輛肇事車為賓士GLE Coupe AMG GLE53，價值479萬起，將AMG性能直列六缸與ISG 48V高效輕油電系統結合，引擎本體可輸出高達435hp最大馬力，0至100km/h加速僅需5秒，具備豪奢座艙、滑行熄火、降低油耗、提升效率與動能回收等優點，被評比高效能結合力與美的產品。
從湯男車輛自撞外觀可見，即便圍牆被撞壞，行道樹被嚴重撞斷，這款賓士車頭外觀看來僅些微損傷，仁武分局指出，駕駛湯男經實施酒測值為0，意識清醒，僅腳部輕微擦傷自行就醫。另路樹及路牆面損壞部分，警方已分別通知觀光局、澄清湖風景園區管理處等管理單位處置。
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