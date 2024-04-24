台體大「守護神」赴棒球賽被撞昏迷不樂觀 家人瞞阿公阿嬤…師生求奇蹟

國立台灣體育大學楊姓男大生4月21日在西屯區遭廂型車闖紅燈撞上，楊因為頭部重創，目前仍在加護病房治療，病情不樂觀。據了解，男大生昏迷指數僅剩3，但男大生家中有80多歲阿公、阿嬤，家人仍不敢讓年邁長輩得知消息，學校師生也為楊生集氣加油，祈求有奇蹟發生，早日清醒。

校方指出，楊姓男大生剛升上大一，在校表現優異，上月楊生在棒球大專聯賽中，為台體大拿下第三名，表現傑出，更在球隊有「守護神」之稱。

校方表示，車禍發生當天，楊生與其他隊友欲到東海大學參加棒球系際運動聯賽，途中不幸發生車禍，校方第一時間接獲通知，班導師等人都趕到醫院探望，校方也會盡可能協助家屬，希望有奇蹟發生；至於其他隊友現場目睹車禍，校方已針對這群學生進行心理輔導。