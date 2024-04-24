影／高雄男路邊停車遭店家槓上 不給停！警依這條開紅單

高雄楠梓區日前某機車騎士於惠民路上停車時，竟遭騎樓攤商惡意驅離，雙方為了停車問題互槓，騎士氣得報警檢舉，據悉，該店門口並未畫設禁止停車標線，但攤商認為，騎士路邊停車影響他生意，當警到場時，攤商理直氣壯的辯駁，立馬遭警打臉，因未經許可道路上擺設攤位，依法開罰。

上周六晚間6時許，楠梓分局加昌派出所接獲報案，聲稱惠民路段上有店家與機車騎士因停車問題發生糾紛；據悉，該店家對到場員警表示，機車騎士要到對面店家用餐，對面店家前明明有車位，機車騎士卻不停，偏偏停到他攤位前，影響生意。