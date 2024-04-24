快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

影／高雄男路邊停車遭店家槓上 不給停！警依這條開紅單

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區日前某機車騎士於惠民路上停車時，竟遭騎樓攤商惡意驅離，雙方為了停車問題互槓，騎士氣得報警檢舉，據悉，該店門口並未畫設禁止停車標線，但攤商認為，騎士路邊停車影響他生意，當警到場時，攤商理直氣壯的辯駁，立馬遭警打臉，因未經許可道路上擺設攤位，依法開罰。

上周六晚間6時許，楠梓分局加昌派出所接獲報案，聲稱惠民路段上有店家與機車騎士因停車問題發生糾紛；據悉，該店家對到場員警表示，機車騎士要到對面店家用餐，對面店家前明明有車位，機車騎士卻不停，偏偏停到他攤位前，影響生意。

由於該路段未劃設禁止停車標線，員警表示，機車只要緊靠停放在道路旁即無違規，但店家占用騎樓營業部分，已明顯違反道路交通管理處罰條例第82條1項10款「未經許可在道路擺設攤位」，攤商業者當場被員警摯單開罰，該項最重可處2400元罰鍰。

攤商業者因占用騎樓被員警依法開罰。記者古和純／翻攝
攤商業者因占用騎樓被員警依法開罰。記者古和純／翻攝
攤商業者因占用騎樓被員警依法開罰。記者古和純／翻攝
攤商業者因占用騎樓被員警依法開罰。記者古和純／翻攝

攤商 機車騎士

延伸閱讀

侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

花蓮兩大樓震傾倒 林右昌：要求縣府速拆、中央全補助

雲林強降雨 粉專點名嘉義、台南、高雄：稍後恐較大雨勢

高雄國家體育場環保永續 吸引知名歌手相繼開唱

相關新聞

彰化火警 人瑞急喊兒救命、前鄉長妻逃生不及喪火窟

彰化縣埤頭鄉一處三合院民宅今天清晨4點多發生火警，屋內99歲陳姓老婦逃生不及被燒死屋內，陳婦是已故前鄉長陳全妻子，家人說...

英籍男逛西門町超商「手腳不乾淨」 客人當場「抓包」爆衝突

英國籍男子Pannell昨天晚上在西門町一間超商趁店員不注意，把巧克力、糖果、三明治、飲料等商品放進後背包，待走到櫃檯結...

影／越南失聯移工台中無照闖紅燈影像曝！台體大學生被撞倒生命垂危

越南籍陳姓移工與梅姓同鄉已被通報失聯，21日上午開著郭姓男子的廂型車行經西屯區時，闖紅燈撞上台灣體大的楊姓男大生後逃逸，...

影／高雄男路邊停車遭店家槓上 不給停！警依這條開紅單

高雄楠梓區日前某機車騎士於惠民路上停車時，竟遭騎樓攤商惡意驅離，雙方為了停車問題互槓，騎士氣得報警檢舉，據悉，該店門口並...

影／驚悚一瞬間！中壢男騎自行車男直行 遭闖黃燈客運擦撞摔地

18歲的陳姓男子昨下午騎乘自行車由延平路行經中央東路口時，中壢客運的38歲徐姓駕駛快速朝中央東路衝，陳男煞車不及，擦撞倒...

快訊／五股獅子頭轎車自撞打橫 通往八里淡水方向交通中斷請改道

新北市五股區成泰路四段通往關渡橋方向，下午1時許傳出車禍，初步傳聞是1輛白色小轎車自撞後，在路上打橫占用2線車道，造成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。