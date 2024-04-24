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英籍男逛西門町超商「手腳不乾淨」 客人當場「抓包」爆衝突
英國籍男子Pannell昨天晚上在西門町一間超商趁店員不注意，把巧克力、糖果、三明治、飲料等商品放進後背包，待走到櫃檯結帳時，只拿出三明治和飲料，其他商品意圖夾帶偷走，有客人發現他包包還有東西舉報他「偷竊」，雙方爆發衝突。警方獲悉趕抵，調閱監視器畫面確認Pannell確實涉嫌偷竊，依竊盜罪嫌送辦。
萬華警方昨天晚上10點多獲報，峨眉街超商有糾紛趕抵，現場是一名英籍男子Pannell（32歲），他被林姓男子（46歲）指控偷東西，林男稱對方把巧克力、糖果、三明治、飲料等物品塞進包包裡，但結帳時只拿出三明治、飲料。
林男當時告知店員「他偷竊，包包還有東西」，Pannell見被抓包，一度要逃離，林男立刻阻擋去路，雙方爆發推擠衝突，店員見狀立刻報警。
警方調閱監視器畫面，確認Pannell有把商品放進包包，檢查他後背包，果然有未結帳的2包巧克力、1包糖果，總價值約250元，儘管Pannell辯稱「只是還沒有拿出來結帳」，但警方不採信，依竊盜罪嫌逮捕他移送法辦。
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