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南投大雨 國道3號BMW轎車撞休旅車、車體變形3人輕重傷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣今天大雨不斷，上午8時多國道3號北向228.3公里一輛行駛中線BMW轎車，失控撞向外側車道的黑色休旅車後，再撞上外側護欄，巨大撞擊轎車變形，車上3人受困，經消防人員救出，駕駛顱內出血、肋骨、骨盆骨折，車禍原因是否天雨路滑有關，正由警方調查釐清。

國道第七警察大隊表示，上午8時一輛白色BMW轎車從國道三號北上，行駛到228.3公里南投中興路段時，轎車突然偏離中線車道，撞擊外側車道黑色休旅車左側車身，撞外側護欄，水泥護欄遭劇烈撞擊斷裂。休旅車被撞後停在出口匝道，國道警方短暫封閉外側路肩及南投交流道出口匝道，將事故車輛拖離後，才重新開放匝道。

BMW轎車因劇烈撞擊，車體嚴重變形，駕駛及2名乘客受困車內，消防人員以破壞器材破壞車體，才將3人救出，分別送佑民醫院和南投醫院救治。駕駛傷勢嚴重，顱內出血、肋骨和骨盆骨折，氣血胸、脾臟破裂，肝臟挫傷，經緊急處置後轉送台中中國醫藥大學附設醫院，另2名乘客則在醫院觀察。

車禍現場1小時候全面排除，2輛車駕駛酒測值均為零。國道第七警察大隊提醒，行駛高速公路如需變換車道，應先打方向燈，並保持安全距離和間隔，才能變換車道，因為車禍當時正下大雨，不排除天雨路滑才發生車禍，事故原因仍須警方進一步調查釐清。

白色轎車撞擊路肩，水泥護欄都因劇烈撞擊斷裂。圖／國道警方提供
白色轎車撞擊路肩，水泥護欄都因劇烈撞擊斷裂。圖／國道警方提供
白色轎車先撞上休旅車後，又撞擊路肩護欄車體變形，車上3人受困。圖／國道警方提供
白色轎車先撞上休旅車後，又撞擊路肩護欄車體變形，車上3人受困。圖／國道警方提供
黑色休旅車遭撞擊後停在南投交流道匝道。圖／國道警方提供
黑色休旅車遭撞擊後停在南投交流道匝道。圖／國道警方提供
黑色休旅車遭撞擊後停在南投交流道匝道。圖／國道警方提供
黑色休旅車遭撞擊後停在南投交流道匝道。圖／國道警方提供

南投縣 國道 車道

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