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影／大家源千坪廠房付之一炬 業者初估損失破億、起火原因待查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

知名家電品牌，大家源家電位在屏東縣萬丹鄉倉儲物流中心23日晚間7點45分發生大火，消防局獲報趕抵現場，火勢直到今24日凌晨兩點43分撲滅，現仍在殘火處理中，燃燒面積約1000坪，廠區內有大量家電物品，避免深層燃燒，現仍用怪手一層一層開挖，射水線防護，起火原因仍待消防局火調科調查。

業者昨現場受訪說，初估損失上億元。大家源的官網、官方臉書今上午發出公告，公告指出「因本公司物流廠區臨時狀況，暫時停止廠出供貨。相關客服諮詢、原廠維修亦暫停受理。後續恢復運作將隨時發佈公告。」

公告指出，「消費者若有需維修之商品，可先送往全台燦坤3Ｃ門市，由燦坤進行處理。經銷商，合作夥伴，請先洽詢負責之業務人員。消費者請以FB、LINE或官網留言，後續將陸續為您處理。」

大火延燒逾7小時，消防局仍在現場殘火處理，由於燒毀家電物品多，廠房幾乎付之一炬，現場用怪手一層一層開挖，避免深層燃燒，火災現場仍處理中，仍有黑煙竄出，警方也在附近路口交通管制，民眾行經時請多留意。

大火是否造成空汙？屏東縣環保局長顏幸苑說，一整晚都有派人到場輪流監測，附近微型感測器數值都是普通值，主要因昨天都是垂直氣流，風都往上吹。

現場起火原因部分，消防局表示，現仍清理火場中，起火原因仍待火調科調查。

現場避免深層燃燒，用怪手一層一層開挖，持續殘火處理。記者劉星君／翻攝
現場避免深層燃燒，用怪手一層一層開挖，持續殘火處理。記者劉星君／翻攝
現場避免深層燃燒，用怪手一層一層開挖，持續殘火處理。記者劉星君／翻攝
現場避免深層燃燒，用怪手一層一層開挖，持續殘火處理。記者劉星君／翻攝
大家源官網發布相關公告。圖／取自大家源家電官網
大家源官網發布相關公告。圖／取自大家源家電官網
現場仍有黑煙竄出，消防持續殘火處理中，警方也在現場路口管制。記者劉星君／攝影
現場仍有黑煙竄出，消防持續殘火處理中，警方也在現場路口管制。記者劉星君／攝影

屏東縣 物流

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