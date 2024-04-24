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影／高雄港2曳引車高速撞擊 驚悚瞬間！男駕駛拋飛慘遭夾擊

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄港洲際碼頭長榮物流倉儲區第七貨櫃中心，今天上午8時許，發生一起離奇死亡車禍；警方還原案發畫面發現，當時陳姓男子駕駛營業貨櫃曳引車於丁字路口欲向左迴轉時，不慎撞上內側車道劉姓男駕駛的曳引車，撞擊力道大，陳男當場自駕駛座拋飛至路面，雖經送醫救治，仍於9時28分許因傷重宣告不治。

警方還原長榮管制區的監視器，66歲陳男當時沿著管制站道路外側車道行駛，直至丁字路口欲向左迴轉時，車頭駕駛座遭51歲劉男直行的曳引車高速撞擊，現場揚起一陣飛塵，畫面中，陳男當場自駕駛座拋飛至車外，身軀遭劉男車輛夾擊，並倒臥在路面上。

據悉，高雄港務消防隊雖緊急趕至案發地點，發現陳男倒臥地面，無呼吸心跳，趕緊實施急救再以救護車送醫，但於9時30分許仍傳來不幸消息，陳搶救無效，經醫師宣告死亡。

警方表示，經查肇事者劉男經呼氣酒測，酒精濃度測定值為0mg/l，全案依涉嫌過失致死罪移送偵辦，詳細肇事原因，仍高雄港務警察總隊進一步釐清調查。

高雄港洲際碼頭物流倉儲區，今天上午發生死亡車禍。記者古和純／翻攝
高雄港洲際碼頭物流倉儲區，今天上午發生死亡車禍。記者古和純／翻攝

車道 長榮 高雄港

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