影／高雄港2曳引車高速撞擊 驚悚瞬間！男駕駛拋飛慘遭夾擊

高雄港洲際碼頭長榮物流倉儲區第七貨櫃中心，今天上午8時許，發生一起離奇死亡車禍；警方還原案發畫面發現，當時陳姓男子駕駛營業貨櫃曳引車於丁字路口欲向左迴轉時，不慎撞上內側車道劉姓男駕駛的曳引車，撞擊力道大，陳男當場自駕駛座拋飛至路面，雖經送醫救治，仍於9時28分許因傷重宣告不治。

警方還原長榮管制區的監視器，66歲陳男當時沿著管制站道路外側車道行駛，直至丁字路口欲向左迴轉時，車頭駕駛座遭51歲劉男直行的曳引車高速撞擊，現場揚起一陣飛塵，畫面中，陳男當場自駕駛座拋飛至車外，身軀遭劉男車輛夾擊，並倒臥在路面上。

據悉，高雄港務消防隊雖緊急趕至案發地點，發現陳男倒臥地面，無呼吸心跳，趕緊實施急救再以救護車送醫，但於9時30分許仍傳來不幸消息，陳搶救無效，經醫師宣告死亡。