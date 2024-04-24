高雄港兩貨櫃車碰撞1人遭甩車外 原車「繞圈」險被輾過

高雄港第七貨櫃中心今早8時許發生車禍，陳姓聯結車駕駛向左迴轉時，與同向直行的劉姓男子發生碰撞，陳男車頭受損，人被甩出去躺在地上命危，因車上沒人，聯結車頭因慣性繼續在原地繞行，差點輾過陳男，幸靠其他駕駛幫忙才停下，陳急救後宣告不治，劉被依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，當時陳男駕駛聯結車頭，沿出管制站道路外側車道行駛，行經事故的丁字路口時，準備向左迴轉，行使在同向內側車道的劉男疑閃避不及，駕駛貨櫃車從陳男左側撞上。

陳男因車頭受到撞擊，駕駛座半毀，他被慣性甩出車外，倒在地上動彈不得，陳的車輛事發後未停，仍繼續在「原地繞圈」，經其他未載運貨櫃的板車協助，用板車攔截才停下。