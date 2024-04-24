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酒後偷機車載妻回家 出車禍露餡 檢警清查另犯多起竊案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾姓男子酒後偷機車，載著妻子回家途中，逆向行車出車禍。警員查出他還涉及多起竊案，一併送辦，經檢察官偵查起訴。基隆地方法院審理後，竊盜罪應執行有期徒刑1年3月，公共危險罪應執行6月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，曾男去年5月20日在基隆廟口一帶海產店吃晚餐時，喝了4、5瓶瓶裝啤酒，同晚6點半多先在義三路9號前騎樓偷竊1輛機車，再騎車載妻子在廟口一帶閒逛。當晚8點多沿東信路、培德路往新北市瑞芳區回家途中，因不勝酒力逆向騎車，撞擊對向陳男駕駛的轎車後人車到地，夫妻兩人都受傷。

員警接獲通報後前往現場處理事故時，對曾男實施呼氣酒精濃度測試，測得吐氣所含酒精成分達每公升0.66毫克，將他帶回警局調查，又查出曾所騎的機車是偷來的。

瑞芳和基隆警方清查後發現，曾男曾行經潘女住處，見鐵捲門未關，無故侵入潘家竊取潘女放在桌上的黑色側背包，內有身分證、健保卡、提款卡等物品及現金500元。曾男得手後取出現金，再丟棄背包。

曾男去年2月間也趁龍男到屋後如廁時，進入龍男經營的雜貨店，開啟櫃台上的收銀機抽屜，竊取現金1000元後離去。龍男聽聞收銀機抽屜開啟聲響，查看後發現現金遭竊報案。曾男另見簡男住處大門開啟、屋內無人，無故侵入屋內偷走神桌上神像佩掛的金牌3面。

曾去年5月20日傍在基隆廟口一帶海產店飲用啤酒後，步行經過信二路極樂寺附近時，看到陳男停放騎樓的機車，鑰匙插在電門上，認為有機可乘，騎走機車。

基隆地院審理時，曾男對被控的5件竊案都自白犯罪，法院檢視相關事證認定犯行，依竊盜、公共危險和侵入住宅等罪判刑。

曾男酒後偷機車載妻子回家途中出車禍，檢警清查他另犯多起竊案，基隆地方法院審理後，依竊盜罪、公共危險罪判行。記者邱瑞杰／攝影
曾男酒後偷機車載妻子回家途中出車禍，檢警清查他另犯多起竊案，基隆地方法院審理後，依竊盜罪、公共危險罪判行。記者邱瑞杰／攝影

基隆 瑞芳

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