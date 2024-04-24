63歲老夫妻騎車雙載 遭回收車撞飛電線桿、摔進水溝

嘉義縣太保市63歲呂姓男子騎車載妻子經過產業道路，在路口與27歲蘇姓男子駕駛資源回收車相撞；呂飛撞到電線桿，其妻63歲蘇女摔進路旁水溝，兩人傷重不治，法醫今將解剖釐清死因，詳細肇事責任仍待警方釐清。

據了解，呂姓機車騎士當時行經產業道路，疑受驚嚇在路口剎停，蘇男駕駛資源回收車行經路口疑未減速，煞車不及徑直撞上，呂男及妻子蘇女受猛烈撞擊，呂男被撞飛撞上電線桿，蘇女則在地上翻滾數圈，隨後摔進路旁水溝，兩人都因傷重送醫宣告不治。

太保市長鄭淑分說，清潔隊員執勤過程中發生意外，昨天第一時間趕到車禍現場，聯繫呂男兒子從新竹趕回，並到高鐵站接送呂男兒子至醫院，協助辦理後續流程；不論如何一定有道義責任，當事人可能面臨民刑事責任，公所有相關責任，絕對不會逃避。

警方指出，嘉義縣太保市過溝里昨天下午在產業道路發生事故，雙方行經路口疑未停等查看，機車騎士及乘客送醫後宣告不治，詳細肇事原因仍待釐清。將加強易肇事路段交通違規取締，並宣導路口停等的安全駕駛觀念，預防交通事故發生。