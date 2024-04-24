北市內湖區路樹傾倒占2車道 8警合力速抬移

受鋒面通過影響，北市今天下起大雨，內湖區港墘路與瑞光路口上午發生路樹傾倒意外，樹幹橫躺瑞光路兩車道，影響上班尖峰時段車流，警方緊急出動8人抬移，隨後再由吊車吊離。

台北市警察局內湖分局今天上午8時54分獲報，指轄內港墘路、瑞光路口發生路樹傾倒意外，高逾3公尺的樹幹橫躺占用瑞光路東往西兩個車道，由於適逢內湖科學園區的上班尖峰時段，經通報分局勤務指揮中心後立即啟動交通快打警力到場。

為避免引發追撞事故及紓解車流，警方先行擺設交通錐進行指揮、管制，於對向調撥1個車道供瑞光路往西通行。

另外，考量傾倒路樹體積過大，經初步修剪後，由現場8名交通快打警力合力將路樹拖移至路旁，現場恢復1個車道通行；隨後在吊車抵達現場後，再吊離路樹並恢復瑞光路通行，迅速排除突發交通障礙，維持內科地區上班車流順暢。