淡水機車騎士載妹子耍帥騎人行道 下一秒GG遭恥笑還被檢舉

新北市淡水區中正東路台2線，每逢交通尖峰時段常塞車，近日網路有段行車記錄影像，拍到1輛機車自作聰明抄捷徑騎人行道，結果遇到公車站滿滿人潮無法通過，遭旁邊的騎士嘲笑，警方也接獲檢舉開罰違規。

時間是16日下午4時許，台北往淡水方向的台2乙線，影片中有1名白衣機車騎士在塞車路段，行進間頻頻回頭看右後方，嘴裡似乎念念有詞，隨後便出現另1輛機車，由刺青男載金髮短褲妹騎在人行道上呼嘯而過。

白衣騎士一度尾隨追上，像是要跟著利用仁濟安老所門前斜坡騎上人行道，卻又急撇向左騎回馬路。原來再往前不到50公尺便是竹圍國小公車站，人行道上站滿等車的學生，抄捷徑的機車被迫停下無法繼續前行。

由於影片無聲，白衣騎士從旁經過時，狀似和堵死在人行道上的機車騎士有互動對話，接著騎到前面之後又頻頻回頭張口大笑。