淡水機車騎士載妹子耍帥騎人行道 下一秒GG遭恥笑還被檢舉
新北市淡水區中正東路台2線，每逢交通尖峰時段常塞車，近日網路有段行車記錄影像，拍到1輛機車自作聰明抄捷徑騎人行道，結果遇到公車站滿滿人潮無法通過，遭旁邊的騎士嘲笑，警方也接獲檢舉開罰違規。
時間是16日下午4時許，台北往淡水方向的台2乙線，影片中有1名白衣機車騎士在塞車路段，行進間頻頻回頭看右後方，嘴裡似乎念念有詞，隨後便出現另1輛機車，由刺青男載金髮短褲妹騎在人行道上呼嘯而過。
白衣騎士一度尾隨追上，像是要跟著利用仁濟安老所門前斜坡騎上人行道，卻又急撇向左騎回馬路。原來再往前不到50公尺便是竹圍國小公車站，人行道上站滿等車的學生，抄捷徑的機車被迫停下無法繼續前行。
由於影片無聲，白衣騎士從旁經過時，狀似和堵死在人行道上的機車騎士有互動對話，接著騎到前面之後又頻頻回頭張口大笑。
淡水警分局表示，無從得知錄像的騎士和畫面中出現的2名騎士，是否相識而在路上嬉戲，但警方已接獲檢舉，昨天已針對機車行駛人行道的違規行為，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發，將處600元以上1800元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言