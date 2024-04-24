內湖休旅車撞上天價保時捷 駕駛下車查看又險刮大B…眾人見車速傻眼

台北市內湖區21日下午發生一起車禍，一輛綠色保時捷從支線道行駛到路口時，意外與一輛行駛在幹線道的直行休旅車發生碰撞，造成保時捷左側車殼受損，雙方駕駛當場下車達成和解。

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享畫面，事發時間為21日下午13:56分，當時一輛保時捷911 GT3 RS從內湖一間汽車精品店離開，到路口準備右轉進入舊宗路一段時，雖然行駛在主幹道上的外側車道的車輛都紛紛停下「禮讓」，中間車道的休旅車也放慢速度，不料兩台車卻還是撞在一起。

發生碰撞後，休旅車駕駛主動下車找保時捷車主協商，ETtoday新聞雲報導指出，台北警方已證實這起車禍沒有造成任何人員受傷，且雙方駕駛已自行和解，因此員警未到場。由於車禍現場沒有畫設黃網線，再加上保時捷是起駛車，應禮讓行進中的休旅車和其他車輛。

不少網友看完畫面紛紛捏了一把冷汗，「二台就這樣眼睜睜地撞上去，實在有夠寶」、「（休旅車駕駛）下車也不先二段式查看後方車輛，差點又刮到一台大B」、「雙方駕駛：我以為他會讓」、「百分之百綠車（保時捷）錯，不過也是7成責失左右而已，而且直行車（休旅車）不簡單，這種車速還能撞到也是天才」、「保時捷沒靠最外線無法右轉，保時捷從非道路路口出來應該暫時無路權，卻沒禮讓直行車，但是跟這種高級車車禍，就算只有一成還是賠很大」。

根據交通部粉專資訊，現行的交通規則中，明確規範「幹道車有優先通行權」，因此當支道與幹道兩邊都有車時，支道車輛是需要停讓幹道車輛的。若是在幹道與支道相會的路口發生狀況，支道車輛駕駛人須承擔全部或是大部分的賠償責任，甚至還會牽涉到刑事及行政責任。