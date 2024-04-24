影／成大數學系館凌晨失火 燒掉辦公室電腦主機

台南市成功大學數學系館，今天凌晨1點多發生火災，消防人員接獲報案趕到現場，發現2、3樓煙霧迷漫，消防人員逐間搜索，最後在2樓辦公室找到起火點，燃燒含電腦主機等雜物，火勢約在半小時後撲滅。至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨1點39分接獲報案，位於東區大學路成大成功校區數學系館警報器作響，中心出動東門、中正、崇善等消防分隊14車35人前往搶救，火勢於凌晨2點12分撲滅。