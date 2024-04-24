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影／成大數學系館凌晨失火 燒掉辦公室電腦主機

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南成功大學數學系館，今天凌晨1點多發生火災，消防人員接獲報案趕到現場，發現2、3樓煙霧迷漫，消防人員逐間搜索，最後在2樓辦公室找到起火點，燃燒含電腦主機等雜物，火勢約在半小時後撲滅。至於真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨1點39分接獲報案，位於東區大學路成大成功校區數學系館警報器作響，中心出動東門、中正、崇善等消防分隊14車35人前往搶救，火勢於凌晨2點12分撲滅。

據了解，經校方保全人員報案，位於成功大學成功校區數學系館4樓內部警報器作動，有聞到異味及煙霧瀰漫，少數學生已疏散出來。消防人員直上2樓辦公室發現火點，燃燒含電腦主機等雜物約9平方公尺。校方表示有財損需火調，系館內消防警報設備作動，轄區分隊實防災宣導。

成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，2、3樓煙霧迷漫。記者黃宣翰／攝影
成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，2、3樓煙霧迷漫。記者黃宣翰／攝影
成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，燃燒含電腦主機等雜物，消防人員出水滅火。 記者黃宣翰／翻攝
成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，燃燒含電腦主機等雜物，消防人員出水滅火。 記者黃宣翰／翻攝
成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，燃燒含電腦主機等雜物。 記者黃宣翰／翻攝
成功大學數學系館今天清晨2樓辦公室失火，燃燒含電腦主機等雜物。 記者黃宣翰／翻攝

台南 成功大學 警報

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