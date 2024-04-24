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影／5車追撞！國1彰化段重大車禍火燒車 2駕駛下車被撞死另1傷
國道一號北上彰化縣溪湖路段213公里今天凌晨近3點發生重大車禍，二輛小客車及二輛大貨車疑似先發生追撞，數名駕駛下車查看，卻遭聯結車撞上，二小客車起火燃燒，2名小客車駕駛也被撞，傷重送醫不治，另一人則受傷送醫，肇事原因調查中。
這起國道重大事故發生在凌晨2時54分，5車追撞，其中二輛小客車被聯結車追撞起火，一輛掉落邊坡，彰化縣消防局接獲通報，消防局第四大隊派遣消防員19名、消防車和救護車共9輛前往救援。
站在車外的53歲楊姓駕駛、 33歲薛姓駕駛被撞分送衛福部彰化醫院與員基均傷重不治，另一名呂姓乘客也受傷送醫，肇事原因調查中，此起車禍也造成國道一號北上溪湖路段回堵一公里，目前車禍現場已排除。
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