動用消防機器人 彰化和美資源回收場凌晨大火4小時撲滅

彰化縣和美鎮福北路一處資源回收場今天凌晨發生大火，由於都是易燃物品，火勢猛烈，且濃煙直衝雲霄，飄出的惡臭，影響周邊的空氣品質，消防局並動用消防機器人，費了約4個多小時才將火撲滅，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局指出，消防局是在昨天深夜11時46分接獲報案，指和美鎮福北路這家資源回收場火警，消防局共動用33輛各式消防車及66名消防人員前往搶救，由消防局第一大隊副大隊長吳哲佑指揮搶救。

消防人員到達時，由於現場堆積易燃大量塑膠回收物，火勢凶猛，熊熊烈焰駭人，火勢已延燒到緊鄰的鐵皮倉庫，消防人員部署多線水線防護第二面及第三面緊鄰的兩間塑膠工廠，成功防護，內部未受火勢延燒。但因冒出的濃煙嗆鼻，飄散到數公里遠，消防局並通知環保局派員前往監控空氣品質，以免危害人體。

為了順利灌救及確保消防人員安全， 現場部署多線水線進入起火資源回收場及倉庫滅火，並運用消防機器人入室滅火搶救壓制火勢，後期由怪手協助開挖持續殘火處理，約今天凌晨3時13分控制火勢，4時41分撲滅。

這場資源回收場火警燃燒面積約220坪，無人傷亡，起火原因由消防局調查中。