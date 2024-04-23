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知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

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影／知名家電大家源倉儲「全面燃燒」 業者初估損失破億

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

知名廚房家電品牌大家源家電位在屏東縣的倉庫廠房今（23日）晚7點45分驚傳火警，消防局獲報後趕抵，現場已全面燃燒，火勢晚間9點23分控制，救出一名女員工意識清醒，起火原因待調查。業者邱老闆現場受訪說，遭燒毀地點是放置家電存貨倉庫，初估損失破億。

業者邱老闆說，沒有人員傷亡，不幸中的大幸，晚間約7點半接到隔壁通知，才發現火災。起火的地點是堆放家電存貨，這邊是倉庫，損失初估破億，還要再評估。火警發生時人員都下班，一名員工因為家住比較遠，住在裡面，有逃出來，公司也派人去醫院慰問。

屏東縣消防局長李彬正說，萬丹鄉聖賢路大家源家電物流中心發生火警，派遣20車39人趕抵，現場全面起火燃燒，一名65歲女性受困隨即救出。現場從三面部署水線搶救，出動空拍機、消防機器人深入火場救災，因鄰近沒有其他建築物，火勢已侷限控制；現場是鐵皮建築、初估燃燒面積約500坪。

根據大家源家電網站介紹，大家源家電是台灣品牌，以開飲機系列商品在市場打出名號，之後發展廚房家電，包括飲水設備、烹調家電器具、健康飲食料理電器、風扇、水冷扇家電商品。進駐大型量販店與連鎖家電門市、線上平台等銷售通路。

現場出動消防機器人搶救滅火。圖／屏東縣消防局提供
現場出動消防機器人搶救滅火。圖／屏東縣消防局提供
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝
消防人員現場架設水線搶救，晚間9點23分火勢控制。記者劉星君／翻攝

屏東縣 廚房

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